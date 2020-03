Fermo amministrativo e legge 104, si può fare ricorso

Fermo amministrativo auto disabile non sempre è legittimo. Il nuovo Codice della Strada all’art. 213 e 214, prevede che anche l’auto di una persona con disabilità può essere soggetta a fermo amministrativo. In questo casto il fermo è contestabile se la persona disabilità dimostra che l’auto è un bene necessario e unico allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Fermo amministrativo su auto disabile

Un lettore ci pone la seguente domanda: Salve, sono un 63 enne portatore di handicap grave invalido totale a qui è stato appena notificato un preavviso di fermo amministrativo del veicolo, volevo sapere come dovevo fare per impugnare il provvedimento in quanto il veicolo è di vitale importanza per la salvaguardia della mia salute, (sono Diabetico, con neuropatia muscolare sia arti inferiori che superiori, ho il morbo di Addison, appena uscito dall’ospedale dopo 15 gg in sala rianimazione dall’ospedale Frate Bene fratelli. Grazie e distinti saluti

Come fare ricorso

Come sopra specificato per fare ricorso bisogna dimostrare che l’auto è un bene necessario e indispensabile. Vale lo stesso se l’auto è intestata a un familiare a uso esclusivo del familiare disabile, ricordiamo che in questi casi la legge prevede che il familiare d’assistere con handicap grave, sia a carico fiscalmente, non può essere soggetta a fermo amministrativo.

Le consiglio di fare ricorso con raccomandata A/R all’Agenzia delle Entrate Riscossione, motivando l’illegittima e specificando l’effettivo bisogno dell’auto per la sua assistenza. Va ricordato che solo un autoveicolo può entrare nel ricorso per auto ad uso esclusivo disabile.

Per fare ricorso può presentarlo da solo, rivolgersi ad un’associazione di categoria o farsi assistere da un avvocato.

L’Aduc ha stipulato un modulo da compilare, lo trova qui: Modulo Aduc per ricorso fermo amministrativo illegittimo

