Fernando Alonso afferma che il ritorno in F1 è improbabile nel 2021

Fernando Alonso afferma di sapere “più o meno” in cosa gareggerà per il 2021, ma ha messo in dubbio un ritorno in Formula 1. Il due volte campione del mondo ha lasciato la F1 alla fine del 2018, ma ha accennato a un ritorno al campionato quando le nuove importanti regole sono state stabilite in vista del campionato del 2021. Con i regolamenti ora rinviati fino al 2022 a causa dell’attuale crisi COVID-19, Alonso ha suggerito che potrebbe cercare altrove. Parlando in un’intervista all’account Instagram ufficiale di Le Mans, il pilota spagnolo ha affermato di aver compreso la decisione di rinviare le modifiche alle regole fino al 2022, poiché ha rivelato che i suoi piani di gara per il prossimo anno sono quasi consolidati.

Fernando Alonso esclude che possa tornare in Formula 1 nel 2021

“Ho sempre detto guarda, nel 2021, ci sono nuove regole in Formula 1, potrei tornare perché forse c’è più interesse e le macchine sono più equilibrate e forse ho fame di viaggiare di nuovo o mettermi dentro la contesa “, ha detto Alonso. “La F1 ora ha rinviato le regole al 2022. Questa è una brutta notizia in un certo senso per lo sport, perché penso che debbano rendere più equilibrate le macchine e che abbiano bisogno di queste nuove regole il prima possibile. Ma è una scelta comprensibile, perché con la situazione attuale, non è stato possibile sviluppare le auto per il prossimo anno. Nel mio caso personale, so più o meno cosa farò per il prossimo anno, e spero che molti di voi lo sappiano presto.”

