Ferrari: avvistato un nuovo modello

Nelle scorse ore sul web sono apparse foto spia di un prototipo camuffato di un modello di Ferrari. Il modello si basa sulla 488 ed è chiaro che si tratta di un veicolo elettrificato in quanto vi sono badge ad alta tensione su tutti e quattro i lati del veicolo. Se ciò non bastasse, ci sono altri due badge in cui normalmente si trovano i loghi del cavallino rampante. Sfortunatamente, non c’è molto altro da vedere oltre a un posteriore modificato. Mentre a prima vista sembra tutto relativamente normale, il doppio sistema di scarico è stato spostato e ora è montato più in alto.

Nuovo modello della Ferrari avvistato in strada in versione prototipo camuffato

La Ferrari ha precedentemente affermato che circa il 60% dei suoi veicoli avrà un propulsore ibrido entro il 2022. Inoltre, la gamma Sport dell’azienda è destinata a diventare “gamma ibrida completa entro il 2021”. Anche il motore dell’auto rimane un mistero, ma l’azienda sta lavorando su un nuovo V6 e ha precedentemente confermato i piani per una famiglia di motori “Turbo Hybrid”. La Ferrari ha anche affermato che i suoi ibridi saranno “più divertenti da guidare”, offrendo minori emissioni di CO2. Per quanto riguarda l’arrivo di questo modello sul mercato si presume che il 2021 possa essere l’anno giusto per il suo debutto. Vedremo dunque se nel corso dei prossimi mesi arriveranno nuove informazioni su questo misterioso veicolo targato Ferrari.

