Ferrari: Binotto conferma l’interesse per l’Indycar

Come riportano i nostri colleghi di NotizieAuto.it durante un’intervista a Sky Sport Italia il numero uno della scuderia Ferrari, Mattia Binotto, ha confermato che il suo team sta prendendo in considerazione seriamente l’idea di prendere parte in futuro alla Indycar americana. Questo avverrebbe contemporaneamente alla partecipazione in Formula 1 per garantire di non dover tagliare il proprio personale a seguito della riduzione del budget in Formula 1. Questo infatti è stato di recente portato a 145 milioni di dollari l’anno dopo che già in precedenza era stato ridotto a 175 milioni.

Ferrari: Mattia Binotto conferma che il team di Maranello valuta una futura partecipazione alla Indycar

“La Ferrari ha una grande responsabilità sociale nei confronti dei propri dipendenti e vogliamo essere sicuri che per ciascuno di essi ci sarà uno spazio di lavoro in futuro”, ha detto Mattia Binotto a Sky Sports Italia. “Per questo motivo abbiamo iniziato a valutare programmi alternativi e confermo che stiamo guardando alla IndyCar, che attualmente è una categoria molto diversa dalla nostra. Binotto ha anche detto che la Ferrari stava anche considerando le gare di endurance come un’altra opzione. Vedremo dunque come si evolverà la situazione in casa Ferrari.

Nel frattempo ieri è stato messo un altro tassello importante in Formula 1 con l’ingaggio di Carlos Sainz. L’attuale pilota della McLaren dal 2021 correrà con il team del cavallino rampante diventando compagno di squadra di Charles Leclerc e sostituendo Sebastian Vettel, il quale ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Ferrari che scade alla fine del 2020.

