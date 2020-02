Ferrari, Charles Leclerc: “Siamo dietro Mercedes e Red Bull”

Charles Leclerc insiste sul fatto che la Ferrari lavora “senza prestare attenzione a ciò che accade nel mondo esterno”, nel senso che non prestano attenzione ai tempi dei loro rivali nell’allenamento pre-stagione. Osserva che i suoi tempi sono peggiori di quelli di Mercedes e Red Bull, ma sottolinea che non sa quale sia l’ordine della griglia in questo momento e che anche l’Australia non risolverà i dubbi.

Leclerc ammette che la Ferrari in questo momento è dietro a Red Bull e Mercedes ma pensa che le cose possano cambiare

Leclerc spiega che questo mercoledì a Montmeló soffiava molto vento, il che ha ostacolato non solo la lettura della classifica, ma anche la comprensione dell’equilibrio della vettura. Fortunatamente, le condizioni sono migliorate all’ultimo minuto e il Monegasco è stato in grado di ottenere un quadro più chiaro della situazione della sua SF1000. Conferma le sensazioni di Vettel e Binotto: la nuova monposto è più veloce in curva e ha più grip, ma soffre nei rettilinei.

Sebbene il suo capo abbia già detto la settimana scorsa e questo mercoledì di nuovo – che inizieranno il percorso dietro Mercedes, Charles non si avventura a fare questa previsione. Ricorda che le pre-stagioni sono sempre imprevedibili e che anche Melbourne non conoscerà l’ordine della griglia. “Nessuna delle tre grandi squadre ha mostrato tutto il suo potenziale”, ha detto alla fine del Day 4. Ma la sensazione è che la Ferrari sia un passo indietro. Dopotutto, Sebastian Vettel ha riconosciuto apertamente oggi che gli piacerebbe che fossero “un po’ più forti” in questo momento. Charles sdrammatizza, affermando che “non è affatto un disastro” e si aggrappa alla corsa allo sviluppo per prendere il volo se alla fine si conferma che non sono i migliori.

A proposito della Ferrari SF1000, Leclerc si allinea con Vettel e Binotto: è un’auto più competitiva nelle curve, anche nelle curve lente del terzo settore rivissuto di Montmeló, ma paga quella presa con una resistenza che sottrae la velocità massima. Charles ritiene che questo sia “normale” a questo punto del calendario e spera che il lavoro di ottimizzazione migliorerà le sue prestazioni.

Leggi anche: Formula 1: Leclerc ha fatto una promessa importante alla Ferrari

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube