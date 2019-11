Ferrari: ecco cosa accadrà secondo Montezemolo dopo la fusione tra FCA e PSA

Luca Cordero di Montezemolo afferma che la Ferrari non sarà influenzata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e il gruppo PSA, che porterà al quarto gruppo commerciale globale nel settore automobilistico. Montezemolo è soddisfatto del fatto che questa unione tra i gruppi italo americano e francese abbia luogo, mentre comprende che è necessario affrontare con garanzie la transizione affrontata dall’industria. L’ex presidente della Ferrari è fiducioso che sia PSA che FCA saranno rafforzati da questa situazione, in cui sono obbligati a investire enormi quantità di denaro per fare progressi nell’auto elettrica.

Ciò di cui è anche convinto è che il Cavallino Rampante rimarrà al di fuori dell’operazione. La casa di Maranello non fa più parte del gruppo FCA e manterrà la sua indipendenza. “La Ferrari è completamente fuori da questi eventi, perché non fa più parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles”, ha detto Montezemolo in un’intervista a Radio Rai. “Oggi la Ferrari è una società quotata in borsa il cui azionista di maggioranza è la famiglia Agnelli. Penso che la questione non avrà alcun impatto sulla Ferrari, direttamente o indirettamente”.

Fiat Chrysler possedeva il 90% della Ferrari alla fine del 2015, ma ha lanciato un’offerta di vendita pubblica. FCA ha dunque ridotto la sua partecipazione e distribuendola tra i diversi azionisti, lasciando la famiglia Agnelli-Elkann nella posizione di potere. Luca di Montezemolo è stato presidente della Fiat tra il 2004 e il 2010, quando gli è succeduto John Elkann. Elkann sta ancora guidando il gigante automobilistico. Con la fusione di FCA e PSA Elkann diventerà il presidente della nuova società – la direzione esecutiva cadrà su Carlos Tavares, di PSA. Montezemolo è convinto che l’approccio al gruppo francese sia una buona notizia per gli interessi della Fiat Chrysler.

“Lo vedo come una buona cosa, perché non credo che ci fossero troppe alternative per FCA”, ha detto. “È troppo presto per giudicare la fusione, ma ciò che è buono per l’azienda italo americana è che ha trovato un partner per affrontare le nuove tecnologie, per affrontare lo sviluppo dei nuovi modelli elettrici e ibridi, dove ha un notevole ritardo rispetto a i suoi concorrenti “.

