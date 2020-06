Ferrari F8 Tributo potenziata a 776 CV da Novitec

Nel mondo di Novitec non esiste una potenza sufficiente, motivo per cui il sintonizzatore ha messo a punto due moduli di controllo N-Tronic plug-and-play per il motore V8 twin-turbo da 3,9 litri della Ferrari F8 Tributo. Il primo stadio di sintonizzazione dà alla super car della casa di Maranello 65 CV in più, aggiungendo altri 112 Nm di coppia per una coppia di picco di 882 Nm a 3.000 giri / min. La potenza massima viene aumentata a 776 CV, consentendo di passare da zero a 100 km / h in 2,7 secondi, con una velocità massima di 340 km / h.

Ecco la versione di Novitec della Ferrari F8 Tributo

Un’altra novità è il sistema di scarico ad alte prestazioni Novitec con la sua costruzione interamente in acciaio inossidabile. I clienti della Ferrari F8 Tributo by Novitec possono quindi optare per la versione con gestione elettronica del suono o senza. Tra le altre novità segnaliamo le ruote Vossen su misura, con un design a cinque razze doppie e misure 9Jx21 nella parte anteriore e 12Jx22 nella parte posteriore. Queste ruote sono disponibili in 72 diverse varianti di colore ed è possibile averle con una superficie spazzolata o lucidata.

Poi ci sono le molle sportive Novitec, che abbassano l’altezza di guida della Ferrari F8 Tributo di circa 35 mm, 1,37 pollici, migliorando così la maneggevolezza – afferma l’accordatore. Gli elementi di sospensione possono essere installati con o senza il sistema di sollevamento anteriore. A proposito, Novitec installerà il proprio sistema di sollevamento anteriore se il tuo F8 non lo ha direttamente dalla fabbrica. Per quanto riguarda gli interni, è possibile optare per elementi in pelle e Alcantara, parte di una vasta gamma di opzioni di design.

Ti potrebbe interessare: Il coronavirus avrebbe impedito alla Ferrari di fare una buona offerta a Vettel

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube