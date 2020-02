Ferrari: grosse novità in arrivo nel 2020

Ferrari ha vissuto un 2019 da protagonista vendendo per la prima volta nella sua carriera oltre 10 mila unità e lanciando sul mercato 5 nuovi modelli. Il numero uno della casa automobilistica del cavallino rampante, l’amministratore delegato Louis Camilleri, ha confermato nelle scorse ore che anche nel 2020 ci saranno parecchie novità per la sua azienda. Il produttore automobilistico di Maranello è intenzionato a lanciare sul mercato ben 2 novità per la sua gamma.

Ferrari lancerà due nuovi modelli sul mercato nel corso del 2020, lo ha confermato Camilleri nelle scorse ore

Al momento non è ancora chiaro di quali modelli si possa trattare. Si dice che uno dei due dovrebbe essere una vettura ibrida dalle prestazioni meno altisonanti della SF90 presentata lo scorso anno e anche con un prezzo più abbordabile. Quanto al secondo modello per il momento non è trapelato nulla. Di certo però non si tratterà del SUV Ferrari Purosangue per il quale tra l’altro ultimamente si sono registrati problemi legali legati al nome.

Ferrari Purosangue infatti non arriverà prima del 2022 sul mercato. Possibile però una sua presentazione in versione concept car l’anno prossimo. Vedremo dunque nelle prossime settimane quali saranno le prossime mosse che il cavallino rampante è intenzionata a fare per rimanere protagonista nel settore automobilistico anche nel futuro prossimo. Ricordiamo infine che nei piani dell’azienda di Maranello vi è di lanciare 15 novità entro la fine del 2022.

