Ferrari prevede di riaprire le sue fabbriche il 14 aprile

La Ferrari prevede di riaprire le porte delle sue fabbriche e riprendere la produzione il 14 aprile se le condizioni per farlo ci saranno. Due settimane dopo l’arresto delle sue macchine, l’azienda italiana annuncia dunque una possibile data per tornare al lavoro. La speranza dei leader del Cavallino rampante è che la crisi del coronavirus sia controllata in Italia dopo Pasqua, per provare a riavviare l’attività produttiva. “Tutte le attività commerciali che possono essere svolte attraverso un lavoro agile continueranno su base regolare, come è stato fatto nelle ultime settimane. La società continuerà a operare ad eccezione dei lavoratori che non possono lavorare in modo telematico”, riferisce Ferrari.

“Data la grande incertezza e imprevedibilità causata dal coronavirus, il marchio del Cavallino rampante sta adottando le misure più appropriate per garantire il benessere e la salute dei suoi dipendenti, nell’interesse di tutti i suoi azionisti. Si prevede che la società riferirà i risultati finanziari del primo trimestre il 4 maggio in una conference call con la comunità degli investitori. A causa del valore del marchio, della sua forza finanziaria e del suo modello di business, Ferrari è fiduciosa nella sua capacità di generare valore per tutti gli azionisti oltre le incertezze a breve termine”, scrivono per concludere.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha assicurato ieri che l’Italia, con oltre 80.000 infetti, si sta avvicinando al picco delle infezioni. È la nazione più colpita dal coronavirus, anche più del paese di origine del virus, la Cina, poiché in Italia sono morte quasi tre volte più persone rispetto alla nazione asiatica. Sebbene l’Italia non sia stata ancora in grado di abbassare la curva di morte e contagio, alla Ferrari sperano che entro 15 giorni la situazione migliorerà e potranno gradualmente tornare alla normalità.

