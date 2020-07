Ferrari propone i team clienti come in MotoGP ma la Formula 1 dice no

Il caposquadra del team Ferrari Mattia Binotto afferma che la sua Scuderia ha presentato una proposta in stile “MotoGP” per l’utilizzo dei team dei clienti in Formula 1. Mentre i regolamenti di F1 si assicurano che ogni squadra progetti almeno gli elementi chiave della sua auto, la MotoGP consente ai team dei clienti di acquistare pacchetti completi dai team di punta. Ducati, Yamaha, Honda e KTM forniscono tutti un team di clienti con macchinari aggiornati, con Ducati che fornisce anche un secondo team con hardware vecchio di un anno.

Ferrari aveva proposto l’introduzione dei team clienti in Formula 1 come in MotoGP ma la proposta è stata respinta

Binotto ha ammesso: “Discutendo del futuro della Formula 1 durante il periodo Covid, durante le discussioni come Ferrari abbiamo presentato almeno come proposta di poter considerare i clienti … questo almeno per i grandi team, come avviene in MotoGP per esempio, ma quella proposta è stata respinta dalla maggior parte dei team, dalla F1 e dalla FIA “.

Lungi dal rendere le corse meno entusiasmanti, in MotoGP questo numero esagerato di moto competitive ha visto il team di clienti Yamaha, Petronas Yamaha SRT conquistare la vittoria in ciascuna delle prime due gare della stagione. Tuttavia, Binotto accetta che un cambiamento su questa scala altererebbe il DNA di F1.

Ha aggiunto: “Penso che sia stata una decisione che abbiamo preso tutti insieme. Penso che come ha detto Marcin [Budkowski – direttore esecutivo Renault ] prima, in qualche modo, abbiamo deciso che ogni singolo team dovrebbe essere indipendente, dovrebbero essere in grado di fare il proprio sviluppo adeguato, penso che abbiano i mezzi ora con il nuovo accordo Concorde e che i regolamenti siano sufficientemente chiari per farlo. Quindi sì, sarà fantastico avere 10 squadre e 10 macchine diverse in griglia.”

