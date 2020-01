Ferrari Purosangue in pericolo? il suo nome potrebbe cambiare

La Ferrari sta preparando il suo primo modello SUV. Non è un segreto e finora questo modello è stato conosciuto come Ferrari Purosangue, perché il marchio stesso ha usato questo nome per il suo futuro SUV. Ma a quanto pare ci sarebbero problemi per il produttore, che è immerso in una battaglia legale con un piccolo ente di beneficenza per questo nome commerciale. Purosangue infatti viene utilizzato anche come nome di una fondazione. L’ente benefico ha scelto questo nome per riflettere il proprio lavoro sotto forma di una campagna contro il doping nel campo sportivo. La Ferrari , che attualmente si trova ad affrontare tali problemi, ha avviato le relative procedure legali.

La casa automobilistica afferma che la Fondazione Purosangue non ha fatto un uso commerciale sufficiente della denominazione per garantirsi l’ esclusività. Tuttavia, la fondazione ha registrato tale denominazione, come marchio registrato di abbigliamento e altri prodotti, nel 2013. Si è tentato di raggiungere un accordo, i cui dettagli non sono stati resi noti, ma i negoziati non avrebbero avuto successo e dunque la fondazione avrebbe bloccato la registrazione del marchio in Europa.

Il modello sta seguendo il suo normale sviluppo e la Ferrari Purosangue dovrebbe arrivare nel corso del 2022 . Ciò accadrà, in un modo o nell’altro, a meno che non ci siano altri problemi che ne impediscono lo sviluppo o il lancio commerciale. La domanda è se lo farà con questo o un altro nome. Per ora, la battaglia legale è appena iniziata. Il prossimo 5 marzo, la questione avanzerà alla Corte di Bologna e dalla fondazione hanno già chiarito che difenderanno il nome commerciale fino alla fine, anche se sono perfettamente consapevoli di trovarsi di fronte a una delle più grandi aziende a livello mondiale.

Ti potrebbe interessare: Mattia Binotto afferma che la Ferrari ha cambiato il design delle sue auto per il 2020

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube