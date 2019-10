Ferrari Purosangue: le ultime novità sul primo suv del cavallino rampante

Ferrari Purosangue è il nome del primo suv della casa automobilistica del cavallino rampante che arriverà sul mercato nei prossimi anni. Il nome del modello è stato svelato nei mesi scorsi dal numero uno di Ferrari, l’amministratore delegato Louis Camilleri. Con Purosangue la società di Maranello intende dunque debuttare in un segmento di mercato sempre più importante attualmente nel settore.

Ecco le ultime novità relative a Ferrari Purosangue, primo suv del cavallino rampante

Ferrari Purosangue servirà alla casa italiana per competere con i suv di Lamborghini, Aston Martin, Bentley e Lotus. Questo modello non avrà però niente in comune con nessun altro modello attualmente presente in commercio. Ferrari infatti intende mantenere la propria esclusività lanciando un veicolo unico nel suo genere. A quanto pare il suv sarà presentato nel corso del 2022 e arriverà sul mercato nel 2023.

Michael Leiters, chief technical officer (CTO) di Ferrari parlando con la stampa nei mesi scorsi a proposito di Ferrari Purosangue ha dichiarato: ‘Abbiamo trovato un concetto e un package che sono quelli di un vero suv che convinceranno i nostri clienti ad acquistarlo”. A differenza dei suoi rivali che sfruttano piattaforme di altri modelli, dunque il crossover del cavallino rampante nascerà su una piattaforma appositamente realizzata.

Il nuovo modello di Ferrari dovrebbe dunque avere le sembianze di uno sport utility coupé con quattro porte e quattro posti, e una lunghezza di circa 5 metri. La motorizzazione, sempre secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere simile a quella della nuova SF90 Stradale, cioè un sistema ibrido con un V8 4.0 turbo da 780 Cv e tre motori elettrici da 220 Cv. Al momento però non sono state prese decisioni definitive e non si esclude dunque che il sistema ibrido del futuro Ferrari Purosangue possa utilizzare un motore V6 o V12.

Ti potrebbe interessare: Ferrari modello: premio di produzione fino a 12.000 euro per i dipendenti

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062