Ferrari riceve 1,6 milioni di euro da Verstappen che ha acquistato Monza SP2

Max Verstappen ha usato gli ultimi mesi senza la Formula 1 per scegliere una nuova auto. Alla fine la scelta è caduta su una Ferrari Monza SP2 e per questo il pilota della Red Bull Racing ha dovuto pagare molti soldi. Il valore stimato di una Monza SP2 infatti è di circa 1,6 milioni di euro. Verstappen non è la prima celebrità ad acquistare il modello di lusso della casa automobilistica del cavallino rampante. Anche il calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic e lo chef e star televisivo Gordon Ramsay hanno acquistato l’auto. Il nuovo giocattolo di Verstappen ha un motore V12 da 6,5 ​​litri con 810 CV.

Max Verstappen ha acquistato una Ferrari Monza SP2 sborsando una cifra con tanti zeri

Secondo il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, il 22enne pilota di Limburger ha effettuato l’ordine e ora è in attesa di consegna. L’auto verrà consegnata direttamente dalla casa automobilistica di Maranello a Monaco nella residenza di Max Verstappen. L’auto sarebbe stata acquistata presso un concessionario Ferrari presente nel principato di Monaco dove il pilota si sarebbe recato per fare il suo acquisto. La notizia dell’acquisto di una Ferrari da parte del pilota di Red Bull ha fatto il giro del mondo e molti hanno scherzato sul fatto che alla fine è stato Verstappen ad acquistare una Ferrari e non viceversa.

