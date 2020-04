Ferrari SF90 Spider: la più potente decappottabile è in arrivo

La Ferrari SF90 Spider, quando arriverà sul mercato nel 2021, diventerà la più potente decappottabile in vendita al mondo. Condividerà un motore ibrido con la Stradale, la cui potenza arriva a 1.000 cavalli. La Ferrari SF90 Spider, la versione convertibile della SF90 Stradale, attualmente completa intensi giorni di sviluppo prima della sua presentazione. L’auto sarà prodotta già nel 2021. Questo modello, quindi, non sarà uno dei due che il marchio ha promesso durante quest’anno. Si prevede che l’estetica della Ferrari SF90 Spider sarà praticamente ricondotta a quella della Stradale, con la differenza logica del suo tetto.

Pertanto, è probabile che la vista del profilo del modello vari leggermente da quella della coupé. La Ferrari lavora per abbinare il lembo di Gurney alle esigenze di una vettura decappottabile. È un sistema che Stradale ha già e che gestisce l’aria che passa sopra il corpo per ridurre la resistenza per avanzare e aumentare il carico in curva. Nella versione coupè del modello, garantisce 70 chili in più sia in frenata che in supporti laterali.

Quasi nessuna differenza è attesa tra l’interno della Ferrari SF90 Spider e quello della Stradale. Dunque confermata la presenza dell’enorme cruscotto digitale da 16 pollici visualizzato su uno schermo curvo. Il volante, appiattito nella sua parte più bassa, presenterà un gran numero di controlli, alcuni dei quali tattili. Nella parte centrale del cruscotto ci saranno altre due schermate appena sopra le uscite del climatizzatore che mostreranno varie informazioni, tra cui il regime del motore, la velocità e la marcia selezionata.

