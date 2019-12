Ferrari sostiene che sarebbe un “errore” progettare un’auto sportiva per donne

Progettare una Supercar per le donne sarebbe un errore secondo la Ferrari. “Sappiamo che c’è un numero importante di donne che vogliono guidare una Ferrari. La cosa importante che abbiamo imparato è che queste non vogliono una Ferrari per le donne “, ha detto ad Arabian Business Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer della casa automobilistica di Maranello. “Una donna che vuole un’auto sportiva vuole guidare un’auto sportiva e basta. L’errore che le aziende automobilistiche fanno e che stiamo cercando di non fare è progettare un’auto per donne. Progetto un’auto che regala emozioni, per noi maschi e femmine hanno esattamente lo stesso bisogno ”, ha aggiunto Galliera.

Ferrari sostiene che sarebbe un “errore” progettare una super car per sole donne

La Ferrari si preoccupa anche che un’auto sportiva per donne danneggerebbe la sua immagine con i suoi clienti maschi, che rappresentano la percentuale maggiore della sua base di clienti. Del resto gli ultimi modelli realizzati dalla casa automobilistica del cavallino rampante sono pensati per piacere sia agli uomini che alle donne. Una dimostrazione di ciò è sicuramente la recente Ferrari Roma. Questo modello “è in termini di prestazioni una Ferrari pura e può essere guidata da chiunque. Ma il design dell’auto è meno aggressivo, più elegante, quindi dovrebbe piacere sia agli uomini che alle donne” ha concluso Galliera.

