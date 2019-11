Ferrari sullo scontro tra Vettel e Leclerc: “La questione è stata affrontata a fondo”

L’incidente tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc ha causato alla Ferrari un po’ di mal di testa durante l’ultima settimana. L’ultimo rapporto insiste sul fatto che la Ferrari ha affrontato la situazione. Questo in quanto Mattia Binotto sarebbe stato in contatto con i suoi piloti ogni giorno. Dopo l’incidente Vettel ora ha bisogno di un miracolo nel Gran Premio di Abu Dhabi per finire davanti al suo compagno di squadra in classifica. Il tedesco deve vincere la gara mentre Leclerc raccogliere meno di cinque punti.

Secondo un portavoce della Ferrari la questione tra Vettel e Leclerc è stata risolta

Leclerc e Vettel hanno avuto conflitti verbali e battaglie mentali, ma il Gran Premio del Brasile è stata la prima volta che i due si sono effettivamente toccati in pista. Questi due piloti sono apparentemente il nuovo Nico Rosberg e Lewis Hamilton, senza un campionato mondiale di F1 per cui combattere.

La routine quotidiana in Ferrari dopo lo scontro non è molto diversa dal solito, ma il capo squadra ha prestato molta attenzione al duo: “Dalla scorsa domenica, Mattia Binotto parla con i piloti ogni giorno. Questo è qualcosa che normalmente fanno”, ha detto un rappresentante Ferrari alla BBC.

“Da allora la questione è stata completamente affrontata e ci stiamo concentrando su Abu Dhabi” , ha concluso. Ciò che è stato esattamente discusso e come il team affronterà i duelli in futuro non viene rivelato. Vedremo dunque se davvero la questione tra Vettel e Leclerc sarà stata risolta dalla Ferrari.

