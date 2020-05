Interessanti opportunità di lavoro nelle Ferrovie dello Stato che è alla ricerca di autisti per gli autobus presenti nella propria flotta. Le assunzioni sono rivolte a diplomati e le risorse saranno inserite nelle sedi di Toscana, Veneto e Umbria. Vediamo quali sono i requisiti e come partecipare alle selezioni.

Ferrovie delle Stato Lavora con noi come autista di autobus

Periodicamente, Ferrovie dello Stato è alla ricerca di personale da inserire nel proprio organico. Questo anche grazie al piano di assunzioni che il Gruppo sta portando avanti e che prevede l’inserimento di nuovo personale entro la fine dell’anno.

Attualmente, come abbiamo detto in premessa, Ferrovie dello Stato è alla ricerca di autisti per gli autobus da inserire presso Busitalia Sita Nord o altre società partner. Le assunzioni sono rivolte a diplomati che saranno assunti con contratto di apprendistato della durata di 36 ore a tempo pieno. Ecco gli altri requisiti che i candidati devono possedere:

√diploma di maturità, preferibilmente ad indirizzo tecnico (meccanica e elettronica di base);

√età compresa tra i 21 e i 29 anni;

√possesso delle seguenti patenti di guida categoria: B, C, CE D, D/E;

√conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1;

√conoscenza del pacchetto Office;

√idoneità fisica all’impiego;

√disponibilità a lavorare su turni, anche in orario notturno e nei giorni festivi.

Inoltre per partecipare è preferibile che i candidati siano residenti:

a)nella provincia di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato, Siena per lavorare in Toscana;

b)nella provincia di Padova e Rovigo per lavorare in Veneto;

c)in tutto il territorio regione per lavorare in Umbria.

Come candidarsi

Gli interessati alle offerte di lavoro come autisti presso le Ferrovie dello Stato devono inviare la propria candidatura, entro il 14 maggio 2020, collegandosi al sito del Gruppo all’indirizzo https://www.fsitaliane.it/. In seguito, cliccare su Lavora con noi>Invia il CV>Campagne di ricerca>Operatori di esercizio (autisti in apprendistato). A questo punto, registrarsi per inserire il proprio curriculum.

Infine, seguendo lo stesso percorso è possibile inviare il CV come candidatura spontanea oppure per altre offerte di lavoro.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube