Festa del papà: come festeggiarla quest’anno in emergenza Coronavirus

La festa del papà è una ricorrenza molto diffusa in alcune parti del mondo, durante la quale si celebra la figura del padre, la paternità e la sua influenza sociale. La data della festa varia da paese a paese: in Italia è il 19 marzo.

Festa del papà: storia e curiosità

La festa del papà è celebrata in tutto il Mondo, ma in date diverse: in Italia, come in Spagna, in Portogallo e in alcuni stati del Sud America,si festeggia il 19 Marzo; essa coincide con il giorno di San Giuseppe, padre putativo di Gesù e simbolo della figura paterna.

La festa del papà viene festeggiata in modi diversi nelle vari regioni italiane: due sono le manifestazioni tipiche che la caratterizzano: i falò e le famigerate zeppole di San Giuseppe. La festa del papà va a coincidere con la fine dell’inverno e i falò rappresentano proprio il passaggio dall’inverno alla primavera; l’oggetto da bruciare è un fantoccio, quasi sempre una vecchia. La zeppola, invece, è simbolo della storia della fuga in Egitto, dove, si dice, Giuseppe vendeva frittelle.

La festa del papà: come festeggiarla con l’emergenza Coronavirus

Anche se siamo chiusi in casa, in ottemperanza alla situazione del Coronavirus di tutta l’Italia e ai decreti per evitare ulteriori contagi tra la popolazione, vediamo come possiamo festeggiare una ricorrenza come la festa del papà, anche per cercare di allentare ansia e malumori.

Data l’impossibilità di uscire da casa, Amazon può essere la nostra soluzione per delle idee regalo che possiamo fare per i nostri papà, simpatiche ed economiche.

Tra i regali ci potrebbe essere un braccialetto in silicone nero con la scritta “I Love That You re My Dad” in confezione regalo a 17,99 euro. Un altro regalo che potrebbe fare piacere è la tazza personalizzata: è possibile stampare una foto da un lato e dall’altro una frase stampata, al prezzo di 11,90 euro. Un’altra idea per i papà può essere il kit per la manutenzione dell’auto, oppure una bella felpa, disponibile in vari colori, con un prezzo che può oscillare tra i 17,90 ai 24,90 euro.

