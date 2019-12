Festeggia il Natale con Vodafone: sconti e regali per tutti i clienti

Siamo a dicembre, si sente già l’aria natalizia che pervade le nostre case e le nostre città e tutti sono indaffarati nel pensare ai diversi cenoni da preparare. Ma anche nel cercare il regalo giusto da fare all’amica, al fidanzato, alla madre e allo zio. Siamo in piena atmosfera natalizia e non è detto che i regali bisogna solo farli, ma si devono anche ricevere. Si possono da chiunque e quindi anche dal tuo gestore telefonico. In questo caso vogliamo parlarvi di Vodafone, uno dei migliori gestori telefonici presenti in Italia, che ha pensato bene di fare qualche regalo ai suoi clienti. Vediamo si seguito di cosa si tratta.

Il Natale con Vodafone, così il gestore di colore rosso pensa ai suoi clienti

Vodafone ha deciso di fare un regalo ai suoi clienti, in particolare, a tutti quei clienti che si sono iscritti al programma fedeltà Vodafone Happy Friday.

Tale programma inizierà a dare i suoi frutti a partire dal giorno venerdì 6 dicembre 2019 in cui tutti gli italiani che hanno come gestore appunto Vodafone.

In questo caso, stiamo parlando di tante sorprese che l’operatore ha in serbo per chi lo ha scelto tra tutti gli altri operatori presenti sul territorio nazionale.

Nella fattispecie, dal giorno 6 dicembre e fino al 20 dicembre 2019 il programma Happy Friday si trasforma in Happy Xmas con l’intenzione di regalare ai suoi iscritti tantissimi sconti o premi.

Come si può partecipare al programma Happy Xmas?

E’ davvero molto semplice partecipare al programma e poter godere dei suoi regali.

Come prima cosa, bisogna aprire l’applicazione del proprio gestore e recarsi nell’area dedicata e scoprire il premio giornaliero che la Vodafone ha deciso di fare.

Questi premi e regali avrebbero a che fare con dei brand con cui la Vodafone lavora e quindi parliamo di nomi noti come Moleskine, Mondadori, Kiko, Asos, Huawei, Xiaomi, Samsung, Volagratis, Marionnaud, Goldenpoint, Vanity Fair, Treedom, Old Wild West, Ibs.it e Mattel.

Un altro programma che cambia nome in occasione del Natale è il Vodafone Happy Black che diventa il Happy Black Christmas.

Anche questo programma ha deciso di dare ai clienti Vodafone dei doni: stiamo parlando di 50 Giga di traffico dati fino all’8 gennaio 2020 e 6 mesi di Amazon Prime gratis.

Vi consigliamo di recarvi presso un centro Vodafone per saperne di più!

