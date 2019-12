Festività e ponti 2020: con 8 giorni di ferie è possibile starne 30 a casa

Il 2019 è ormai finito e già si passa al calendario 2020 spulciando tutti i gironi di festa e la possibilità di fare ponti lunghi per ricaricare le energie. Facendo un semplice calcolo con otto giorni di ferie e un po’ di strategia si riesce a godere di 30 giorni. Il 2020 si presenta con ponti interessanti e per chi lavora potrà dedicarsi ad escursioni e viaggi.

Vediamo il calendario delle festività 2020 considerando che il primo fine settimana lungo è il 6 gennaio 2020 di lunedì che si allaccia al sabato e alla domenica. A seguire la Pasqua con i tre giorni classici di ferie.

Subito dopo il 1° maggio che è di venerdì si allaccia al fine settimana e con le temperature miti è doveroso dedicarsi ad un viaggetto tra città d’arte, mare e montagna, la scelta non manca. Il ponte più lungo è il 2 giugno che capita di martedì e si arriva a quattro giorni pieni considerando il lunedì di ferie. Un altro ponte di 4 giorni è l’8 dicembre 2020 che capita di martedì e anche qui un solo giorno di ferie. Per poi concludere l’anno con le ferie e festività tra Natale e Capodanno, che sommariamente si aggirano intorno ai dieci giorni. Insomma, nel 2020 ci sono varie occasioni per dedicarsi ai viaggi e al riposo.

Calendario festività 2020

Le principali festività del 2020 in Italia:

1° gennaio – mercoledì

6 gennaio – lunedì

Pasqua (12 aprile 2020) – domenica

Lunedì dell’Angelo (13 aprile 2020) – lunedì

25 aprile – sabato

1° maggio – venerdì

2 giugno – martedì

29 giugno San Pietro e Paolo solo a Roma) – lunedì

15 agosto – sabato

1° novembre – domenica

7 dicembre Sant’Ambrogio (solo a Milano) – lunedì

8 dicembre – martedì

25 dicembre – venerdì

26 dicembre – sabato

31 dicembre – giovedì

Busta paga: quali sono le Festività soppresse 2018 e come vengono retribuite

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube