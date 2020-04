Da lunedì 27 aprile nello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Mirafiori i primi 250 dipendenti torneranno a lavoro. Si tratterà di coloro che dovranno realizzare i modelli di pre-serie della Nuova Fiat 500. FCA infatti ha deciso di dare la priorità a questa produzione che per prima insieme a quella del furgone Ducato ad Atessa e della versione ibrida di Compass a Melfi sarà riavviata. Queste operazioni precedono la produzione in serie della vettura che avverrà a partire dai prossimi mesi dopo che l’auto sarà ufficialmente presentata il prossimo 4 luglio in occasione dell’anniversario di Fiat 500.

La produzione di Fiat 500 elettrica sarà riavviata da lunedì 27 aprile a Mirafiori con il ritorno a lavoro dei primi 250 dipendenti

La ripresa produttiva relativa alla Fiat 500 elettrica sarà comunque solo parziale per il momento. Infatti i dipendenti torneranno a lavorare per un solo turno dalle 8 alle 16. Questo sarà dunque solo il primo passo verso la ripresa normale della produzione per la quale però probabilmente si dovranno aspettare ancora diverse settimane. Fiat 500 elettrica è considerato un modello fondamentale nel futuro di Fiat e più in generale di FCA.

Infatti l’auto sarà la prima auto completamente elettrica ad essere venduta dal gruppo italo americano e ad essere prodotta in Italia. Questo modello sarà realizzato in 80 mila unità all’anno e venduto in tutto il mondo. Inoltre dalla sua piattaforma deriveranno in futuro altri modelli elettrici che saranno lanciati sul mercato dalle altre case automobilistiche facenti parte di Fiat Chrysler Automobiles.

