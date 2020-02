Fiat 500 elettrica: ecco quanto potrebbe costare

Il mese prossimo al Salone dell’auto di Ginevra 2020 sarà presentata in anteprima la nuova Fiat 500 elettrica. L’auto che verrà prodotta nello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Mirafiori sarà poi messa in vendita a partire dalla seconda metà del 2020. A Ginevra dovremmo conoscere i primi dettagli ufficiali del nuovo atteso modello destinato a diventare un punto di riferimento nella gamma di FCA. Infatti la sua piattaforma sarà poi utilizzata per altri futuri modelli elettrici del gruppo italo americano.

Ecco quanto potrebbe costare la nuova Fiat 500 elettrica che debutterà il mese prossimo a Ginevra

In tanti si domandano già da tempo quanto costerà la nuova Fiat 500 elettrica. Per il momento non ci sono certezze visto che Fiat non ha voluto rilasciare informazioni sul prezzo di partenza della nuova 500 elettrica. I soliti bene informati dicono che questo modello dovrebbe avere un prezzo di partenza vicino ai 30 mila euro. La vettura però sin dal suo modello entry level dovrebbe avere una dotazione molto ricca che dunque giustificherebbe un prezzo di partenza intorno ai 30 mila euro.

Quanto alle dimensioni si dice che la vettura sarà leggermente più grande rispetto alla 500 normale. Per quanto riguarda invece la sua autonomia con una singola carica, al momento non vi sono notizie ufficiali. Su questa e altre specifiche del nuovo modello occorrerà aspettare il Salone dell’auto di Ginevra il mese prossimo quando finalmente conosceremo molti più dettagli su questa attesa vettura di Fiat.

