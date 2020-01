Fiat 500 Giardiniera: ecco le ultime novità

Uno dei modelli che Fiat lancerà nei prossimi anni è la Fiat 500 Giardiniera. La vettura dovrebbe arrivare dopo il 2022. L’auto infatti era prevista nell’ultimo piano industriale di Fiat Chrysler Automobiles. Nei mesi scorsi Pietro Gorlier, numero uno di FCA in Europa ha confermato l’arrivo in futuro di questo veicolo. Il luogo di produzione di questo modello dovrebbe essere situato al di fuori dei confini italiani. L’auto infatti molto probabilmente sarà prodotta in Serbia. Il modello dovrebbe far crescere le vendite di Fiat nel segmento B del mercato dove attualmente con l’uscita di Fiat Punto c’è un vuoto nella gamma della principale casa automobilistica italiana.

Fiat 500 Giardiniera: ecco come sappiamo fino a questo momento su questo futuro modello

Fiat 500 Giardiniera molto probabilmente arriverà con alcune versioni ibride nella sua gamma. Non sappiamo se sarà prodotta anche una versione completamente elettrica, ma l’ipotesi non è del tutto da scartare. L’auto potrebbe prendere il posto di Fiat 500L nella gamma della casa italiana.

Molto probabilmente nei prossimi mesi qualche informazione in più su questo modello potrebbe essere rivelata dai dirigenti di Fiat Chrysler Automobiles. Infine segnaliamo che secondo quanto rivelano i soliti bene informati, anche questo modello potrebbe avvalersi della fusione di Fiat Chrysler Automobiles con il gruppo francese PSA utilizzando una delle piattaforme messe a disposizione dal produttore transalpino.

