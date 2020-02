Fiat 500: l’iconico modello festeggia 60 anni

L’Italia e le automobili sono un connubio perfetto che esiste dall’alba dei tempi e motivo di vanto per il nostro Paese in tutto il mondo. Fiore all’occhiello è la Fiat, il noto gruppo industriale fondato nel 1899 a Torino, che in questi giorni ha visto una celebrazione speciale della sua amata FIAT 500 nata più di 60 anni fa. Il modello della casa automobilistica torinese – molto amato dai giovani e sinonimo di ricordi per gli adulti – oltre a godere di una caffetteria a lui dedicato, è entrato ufficialmente a far parte della collezione permanente della mostra della Fiat al MoMa di New York.

Questa non è l'unica celebrazione riservata a questa autovettura, utilizzata in diverse occasioni nella settima arte e infinitamente personalizzabile.

Ultimo, in ordine cronologico, il film d’animazione Lupin III – The First, incentrato sul famoso ladro con la giacca e le basette ai lati del viso. Dalle immagini del trailer, è possibile notare che Lupin durante le sue avventure e le fughe dal commissario Zenigata, utilizza proprio una Fiat 500 gialla. Il pubblico – che avrà modo di vedere il film dal 27 febbraio al cinema – durante l’evento speciale al The Space Odeon di Milano, grazie alla collaborazione con il brand Abarth ha avuto modo di ammirare da vicino la vera macchina di Lupin: la 595 Turismo gialla e una Fiat 500 storica.

