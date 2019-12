Fiat 500X: importante novità nel primo semestre del 2020

Nel primo semestre del 2020 arriverà una novità davvero importante per Fiat 500X. Il crossover della principale casa automobilistica italiana infatti vedrà arricchire la propria gamma con una variante particolarmente attesa. Ci riferiamo naturalmente alla versione Mild Hybrid di cui si parla già da diverso tempo. E’ stato infatti confermato che lo sbarco in concessionaria di questa variante di 500X avverrà entro e non oltre il primo semestre del 2020. Questa versione del crossover dovrebbe essere basata su di un motore tre cilindri 1.0 turbo da 120 CV oppure sul più potente quattro cilindri 1.3 turbo da 150 CV per una potenza complessiva di 190 CV. La batteria dovrebbe garantire un’autonomia in modalità elettrica di 50 km.

A proposito della nuova Fiat 500X Mild Hybrid si dice che il suo debutto in anteprima possa avvenire in occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Ginevra, evento che si terrà nel corso del prossimo mese di marzo. Potrebbe essere quella dunque lo scenario ideale per la presentazione di un modello che indubbiamente è destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori. Questa versione inoltre potrebbe dare una grossa mano per incrementare ulteriormente le vendite del modello che nel 2019 ha comunque venduto 77 mila unità risultato essere il terzo più venduto in Europa dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

Infine segnaliamo che al momento non possiamo escludere in futuro l’arrivo anche di una versione PHEV di Fiat 500X. Questa deriverebbe direttamente dalla Renegade PHEV il cui lancio ormai è imminente. Ricordiamo che questo modello si basa su un motore 1.3 turbo benzina abbinato ad un motore elettrico, per una potenza complessiva di 190 CV e un’autonomia in modalità elettrica di circa 50 km.

