Fiat Centoventi ottiene il via libera per la produzione

La gamma di veicoli elettrici Fiat si espanderà per includere altri modelli oltre alla 500e recentemente svelata. Una delle auto destinate a entrare in produzione nel prossimo futuro è stata presentata in anteprima dal Concept Fiat Centoventi al Motor Show di Ginevra 2019. Il prototipo ispirato alla Panda è in fase di sviluppo. Lo ha confermato il presidente globale del marchio, Olivier Francois. “A Ginevra l’anno scorso, abbiamo mostrato la nostra altra auto EV, il nostro veicolo urbano, ci stiamo ancora lavorando – non è stato solo una trovata estemporanea”, ha rivelato Francois.

Oliver Francois conferma che Fiat Centoventi arriverà sul mercato presto

“È un altro approccio al mondo delle auto elettriche. Quindi, penso che abbiamo un futuro luminoso nell’approccio completamente elettrico alle city car, attraverso la 500e e attraverso l’approccio più non tradizionale con questa Fiat Centoventi minimalista a basso prezzo che è molto ispirata alla Fiat Panda ”, ha aggiunto il dirigente. Il funzionario della Fiat si è astenuto dal parlare dei tempi o se la versione di produzione dello studio Centoventi sostituirà completamente la Panda. La Fiat Centoventi di produzione probabilmente condividerà l’architettura elettrica con la nuova Fiat 500e, ha suggerito Francois.

Sarà interessante vedere quanto cambierà la vettura rispetto al Concept con la versione di produzione di Fiat Centoventi. Il concetto è stato descritto come una “tela bianca” ed è molto personalizzabile dentro e fuori, con diverse opzioni per tetti, paraurti, copricerchi e involucri. Presenta anche una staffa di montaggio nella cabina che consente il montaggio di vari moduli, tra cui un sedile del passeggero anteriore, un seggiolino per bambini, un trasportino per animali domestici o un cestino per gli oggetti.

