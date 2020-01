Fiat Chrysler aprirà un centro di innovazione a Detroit

Fiat Chrysler sta investendo circa $ 2,5 miliardi presso lo stabilimento di Mack Avenue Engine sul lato est di Detroit, che dovrebbe creare 4.950 nuovi posti di lavoro in città. Il gruppo italo americano inoltre entrerà a far parte di una partnership formata tra la piattaforma di innovazione Plug and Play e il Consiglio per lo sviluppo dei fornitori del Michigan per portare un nuovo hub di innovazione a Detroit entro il prossimo giugno.

La casa automobilistica afferma che “Plug and Play Detroit alimentato da AmplifyD” fornirà un accesso semplificato a tutte le startup tecnologiche, con un’enfasi su quelle di proprietà di donne e minoranze. “Attraverso questa partnership, gli imprenditori avranno accesso a risorse, tutoraggio, finanziamenti, nonché spazio fisico per la ricerca e lo sviluppo della futura tecnologia della mobilità”, ha dichiarato Michelle Robinson, CEO del non profit. “Tali risorse, in molti casi, non sono prontamente disponibili per gli imprenditori, in particolare donne e minoranze”.

“L’industria automobilistica è al crocevia della trasformazione digitale, in cui la guida automatizzata, la connettività, l’elettrificazione e la mobilità condivisa stanno rimodellando il futuro della mobilità”, ha affermato Mark Stewart, Chief Operating Officer di FCA North America. “La partecipazione con Plug and Play Detroit alimentata da AmplifyD accelera l’approccio di FCA alla ricerca e allo sviluppo, fornendo accesso immediato e semplificato a un ecosistema di centinaia di startup tecnologiche tutte con enfasi sulla diversità e con maggiore diversità, arriva una maggiore innovazione.”

