Fiat Chrysler difende Donald Trump in USA

Fiat Chrysler e altre case automobilistiche hanno deciso di appoggiare l’amministrazione di Donald Trump in una causa intentata dalla California e altri 22 stati americani che vogliono maggiori libertà di poter stabilire i propri standard di inquinamento automobilistico. “Abbiamo l’obbligo di intervenire perché il nostro settore corre il rischio di confrontarsi con standard multipli, sovrapposti e incoerenti, che aumenterebbero i costi e penalizzerebbero i nostri consumatori”, ha dichiarato John Bozzella, portavoce di una coalizione di queste case automobilistiche, attraverso una nota.

Le case automobilistiche tra cui Fiat Chrysler hanno annunciato lunedì di aver avviato una causa legale per sostenere l’amministrazione repubblicana del presidente Trump che ha deciso il 18 settembre di imporre alla California, governata dai democratici, il divieto di stabilire i propri standard di inquinamento automobilistico. Altri produttori, tra cui Ford, Honda e Volkswagen, che hanno annunciato a fine luglio un accordo con la California per ridurre volontariamente le emissioni di gas a effetto serra dei loro veicoli, non fanno tuttavia parte di questa causa, secondo il New York Times.

Questa causa è stata fortemente criticata lunedì dal senatore democratico Tom Carper. “Invece di scegliere il percorso responsabile stabilito da quattro case automobilistiche e lo stato della California (che ci condurrà ai veicoli più puliti del futuro), queste aziende hanno scelto di entrare in un vicolo cieco”, ha detto il senatore in una dichiarazione pubblicata sul suo account Twitter. “Allineandosi alla proposta irresponsabile e illegale di questo governo, queste società stanno attivamente sfidando il diritto degli Stati di stabilire i propri standard di emissione e affrontare la crisi climatica”, ha affermato.

Ha infine sottolineato che “non era nel miglior interesse a lungo termine di queste aziende e andrà a detrimento dei loro lavoratori, dei loro azionisti e del nostro pianeta”. La California, che è in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici, ha quasi sistematicamente sfidato le misure adottate da Donald Trump, uno scettico sul clima che ha rimosso gli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi. “Non possiamo permetterci di tornare indietro nella nostra lotta contro i cambiamenti climatici”, ha dichiarato il procuratore generale della California, Xavier Becerra il 18 settembre all’annuncio di Donald Trump, che poi ha aggiunto su Twitter che “la California ha iniziato a regolare la sua aria, perché l’inquinamento era così grave che alcune persone indossavano maschere antigas all’esterno”.

