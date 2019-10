Fiat Chrysler e Peugeot si uniscono? la clamorosa voce

Peugeot sarebbe in trattative con la rivale Fiat Chrysler Automobiles per una fusione con il gruppo italo americano creando una società del valore di oltre 50 miliardi di euro. Le discussioni segnano un tentativo del gruppo PSA e del suo amministratore delegato Carlos Tavares di trarre vantaggio da una combinazione fallita all’inizio di quest’anno tra FCA e la rivale Renault. Per FCA, un accordo segnerebbe l’ultimo tentativo di dare seguito alla sua convinzione che l’industria automobilistica abbia un disperato bisogno di consolidamento. Sempre secondo queste clamorose voci, PSA si combinerebbe con FCA in una fusione di azioni che vedrebbe Tavares alla guida dell’azienda come nuovo amministratore delegato, mentre John Elkann diventerebbe il suo presidente.

Fusione in vista tra PSA e Fiat Chrysler?

Secondo un’altra persona informata sulla questione, i colloqui tra Fiat Chrysler e Peugeot sarebbero andati avanti ​​durante tutto l’anno. Si sono interrotti durante il tentativo di fusione con Renault prima di ricominciare da poco. Tavares e Elkann hanno discusso personalmente della fusione e le loro discussioni rimangono in una fase iniziale, ha affermato la stessa persona. Tutte le persone coinvolte hanno affermato che non vi era alcuna garanzia che un accordo sarebbe stato raggiunto. Le azioni negoziate a New York in FCA sono aumentate di oltre il 7% a seguito di un rapporto sui colloqui del Wall Street Journal di martedì.

Un portavoce di PSA ha dichiarato che il gruppo “non commenterà le voci di mercato”. Anche Fiat Chrysler ha rifiutato di commentare. Quest’anno le azioni di PSA sono aumentate del 38% rispetto a appena l’1% di FCA. I colloqui rinnovati arrivano mesi dopo che FCA ha ritirato la sua proposta di fusione di € 33 miliardi con la Renault, pochi giorni dopo la proposta originale. L’accordo è andato in pezzi a giugno dopo che il governo francese, il maggiore azionista della Renault con poco più del 15%, ha bloccato la trattativa apparentemente in quanto il partner dell’alleanza con Renault, Nissan, non era pienamente d’accordo sulla fusione.

