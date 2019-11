Fiat Chrysler e PSA: ecco quali sono gli stabilimenti a rischio in caso di fusione

Fiat Chrysler e PSA Group hanno dichiarato che non chiuderanno le fabbriche se si fondono, ma questa promessa rischia di essere messa a dura prova dal momento che il gruppo combinato avrebbe una capacità produttiva in eccesso rispetto alle attuali esigenze di quasi 6 milioni di veicoli in un mercato automobilistico in rallentamento.

Ecco gli stabilimenti più a rischio in caso di fusione tra Fiat Chrysler e PSA

La scorsa settimana le società hanno svelato i piani per creare un gruppo da $ 50 miliardi che scavalcherebbe Hyundai, General Motors, Ford e Honda per diventare la casa automobilistica numero 4 al mondo, sulla base dei loro combinati 8,7 milioni di veicoli venduti l’anno scorso. Fiat Chrysler e PSA avrebbero una capacità produttiva potenziale di 14 milioni di veicoli. Ma l’industria è entrata in una fase di crisi e in particolare il mercato europeo delle auto di piccole dimensioni, in cui sia PSA che FCA sono fortemente esposti, è sotto pressione.

“Il tasso di utilizzo sarebbe basso al 58 percento, il che lascerebbe il gruppo con quasi 6 milioni di unità di capacità di riserva in tutto il mondo”, ha detto LMC Automotive. “L’Europa rischia di sostenere il peso di eventuali chiusure di impianti”. Gli stabilimenti di produzione a basso volume in Europa sono sempre più vulnerabili, come lo stabilimento Fiat a Kragujevac, in Serbia, e gli stabilimenti Vauxhall di PSA a Ellesmere Port e Luton, in Inghilterra, ha affermato LMC .

I sindacati e i politici hanno già espresso preoccupazione per la perdita di posti di lavoro e Fiat Chrysler e PSA hanno escluso la chiusura delle fabbriche nel tentativo di reprimere i timori. Ma una scadenza per raggiungere gli obiettivi sulle emissioni del 2021 e del 2025 in Europa aumenta la pressione su FCA affinché adotti i motori più efficienti, mettendo in discussione alcuni degli impianti di motori di FCA in Europa, principalmente in Italia, e in Polonia, in particolare.

