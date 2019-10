Fiat Chrysler e Renault: dopo l’addio di Bollorè si torna a parlare di fusione?

Nei mesi scorsi si è parlato molto della possibile fusione tra Fiat Chrysler e Renault. Questa potrebbe creare uno dei più grandi gruppi automobilistici a livello mondiale. Come sappiamo però le trattative sono state interrotte negli scorsi mesi a causa dell’intervento del governo francese e delle perplessità dell’alleato di Renault, Nissan. Adesso però le cose potrebbero rapidamente cambiare. Infatti la rimozione del CEO di Renault Thierry Bollorè aiuterà la casa automobilistica francese a rattoppare la sua relazione con Nissan.

Dopo l’addio del CEO Bollorè si torna a parlare di fusione tra Fiat Chrysler e Renault?

Più avanti, inoltre potrebbe anche aprire la strada a un riaccendersi del tentativo del presidente Jean-Dominique Senard di fondere la casa automobilistica francese con Fiat Chrysler Automobiles. In Nissan, Bollorè veniva visto come un retaggio negativo dell’era Ghosn e un ostacolo nel far sì che la loro alleanza appianasse le differenze. La sua partenza potrebbe anche gettare le basi per una cooperazione più ampia tra le due società.

“Fiat Chrysler ha ancora bisogno di un partner e Nissan ha bisogno di aiuto ora più che mai”, ha dichiarato Tom Narayan, analista di RBC Capital Markets a Londra. Parlando con i giornalisti venerdì, Senard ha evitato di parlare di una fusione tra Fiat Chrysler e Renault, dicendo che per il momento non ci sono proposte sul tavolo. Invece, ha giustificato la decisione di sostituire Bollorè con la necessità di sistemare i rapporti con Nissan. “La nuova vita nell’alleanza richiede un nuovo governo”, ha detto Senard. “Non c’è futuro per la Renault senza l’alleanza”.