Fiat Chrysler: ecco come riprenderà la produzione di furgoni

Fiat Chrysler punta a riavviare la produzione di furgoni nel suo stabilimento di joint venture Atessa nell’Italia centrale al 70% del tasso normale, ha detto un rappresentante sindacale a Reuters giovedì. FCA e sindacati hanno dichiarato martedì che la casa automobilistica ha pianificato di riaprire lo stabilimento, che è un’impresa con il gruppo francese PSA, il 27 aprile, una settimana prima della scadenza di un blocco nazionale imposto da Roma.

Farà uso di una disposizione nelle leggi di blocco che consente alle aziende la cui attività può essere collegata a settori ritenuti “essenziali” di riaprire. Luca Manzi, del sindacato UILM, ha dichiarato che FCA ha informato i sindacati che prevede di riavviare l’impianto a circa il 70% della sua capacità, sebbene non possa dire con precisione quante persone sarebbero tornate al lavoro lunedì.

Con una produzione giornaliera di circa 1.200 veicoli commerciali leggeri, Atessa, che si trova in Abruzzo, è il più grande impianto di assemblaggio di furgoni in Europa. La produzione nella fabbrica è stata fermata a metà del mese scorso a causa dell’aumento dei casi di coronavirus in Italia. L’impianto, che impiega circa 6.500 persone, è gestito da Sevel, una joint venture 50-50 tra Fiat Chrysler e il proprietario della Peugeot PSA. Produce furgoni per entrambi i gruppi. Manzi ha aggiunto che la produzione riprenderà con 17 turni di lavoro ogni settimana, poiché così funzionava prima del congelamento.

