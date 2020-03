Fiat Chrysler ferma le fabbriche in Italia, Serbia e Polonia

Fiat Chrysler Automobiles ha adottato misure drastiche per la maggior parte dei suoi impianti di produzione europei annunciando la chiusura di numerosi impianti in tre paesi. La decisione è stata motivata dalla pandemia di coronavirus che si sta diffondendo a macchia d’olio in Europa. In un comunicato stampa del 16 marzo 2020, il gruppo italo americano ha confermato che le sue controllate FCA Italia e Maserati sospenderanno temporaneamente la produzione negli stabilimenti di Melfi, Pomigliano, Cassino, Mirafiori Carrozzerie, Grugliasco e Modena in Italia.

Allo stesso tempo, le fabbriche di Kragujevac e Tychy, rispettivamente in Serbia e Polonia, adotteranno misure identiche che rimarranno in vigore fino al 27 marzo. Questa è solo l’ultima serie di misure per il nuovo focolaio di virus adottato da Fiat Chrysler Automobiles, che ha già modificato i protocolli di produzione in diverse fabbriche. I protocolli includono l’allontanamento sociale dei dipendenti nelle postazioni di lavoro, una maggiore pulizia e sanificazione e controlli e sicurezza migliorati nelle mense.

Anche l’opzione di smart working è stata resa disponibile per i dipendenti di tutto il mondo, ove possibile. Ricordiamo infine che anche Ferrari e Lamborghini hanno temporaneamente sospeso la produzione in Italia, in risposta allo scoppio dell’epidemia nel paese, che è la più grande a livello globale dopo quella della Cina. Vedremo dunque come si evolverà la situazione per il gruppo italo americano nel mondo a causa del coronavirus.

