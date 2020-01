Fiat Chrysler ha registrato un calo del 2% in USA nel quarto trimestre

Fiat Chrysler Automobiles ha registrato un calo del 2% nelle vendite di auto statunitensi nel quarto trimestre, danneggiata dalle minori vendite dei suoi veicoli di Jeep e Dodge in particolare crossover SUV e minivan. Fiat Chrysler ha venduto 542.519 veicoli negli Stati Uniti nell’ultimo trimestre mentre lo scorso anno nello stesso periodo le immatricolazioni del gruppo italo americano in USA erano state esattamente 555.221.

Fiat Chrysler ha registrato un calo del 2% nelle vendite di auto statunitensi nel quarto trimestre

Il marchio Ram ha guidato il portafoglio con vendite da record di 190.655 per il trimestre e 703.023 veicoli per l’anno – un aumento del 18% rispetto al 2018.Questo è stato il livello più alto di vendite da quando Ram è diventato un marchio autonomo nel 2009. Jeep Wrangler, che ha registrato numerosi record nel corso dell’anno, ha registrato il suo quarto trimestre più alto con vendite di 52.012 veicoli. Grand Cherokee ha registrato un record per l’intero anno con vendite di 242.969 veicoli.

Molto bene Dodge Charger e Challenger

Dodge ha anche invertito la tendenza con uno dei suoi anni più forti mentre il suo modello Dodge Charger ha registrato vendite record di 25.829 veicoli per il trimestre e 96.935 veicoli per l’anno. Le vendite di muscle car Dodge Charger e Challenger nella seconda metà sono state record di 84.216 veicoli. Comunque soddisfatto dei risultati del gruppo Fiat Chrysler Automobiles il responsabile delle vendite in Nord America Reid Bigland che ha ringraziato dipendenti e rivenditori per i risultati raggiunti.

Ti potrebbe interessare: FCA: in futuro le sue auto saranno basate su una piattaforma a trazione anteriore di PSA

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube