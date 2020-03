Fiat Chrysler: i dirigenti si riducono lo stipendio a causa del coronavirus

I dirigenti di Fiat Chrysler ridurranno i loro salari nel mezzo della crisi del coronavirus in solidarietà con il resto dei dipendenti dell’azienda. La pandemia ha costretto a paralizzare la produzione in Europa e Nord America e solleva alcuni dubbi inediti sulla domanda del mercato automobilistico. Il CEO Mike Manley ha accettato di tagliare la sua retribuzione del 50% per tre mesi dal 1 ° aprile. Il presidente John Elkann e gli altri membri del consiglio di amministrazione lo ridurranno del 30% e rinunceranno ai bonus finanziari per il resto dell’esercizio finanziario 2020.

I dirigenti di Fiat Chrysler ridurranno i loro salari nel mezzo della crisi del coronavirus

Questo non sarà l’unico riaggiustamento della società, poiché la chiusura delle fabbriche e il crollo delle vendite costringeranno i lavoratori ordinari a chiedere uno sforzo straordinario. Fiat Chrysler prevede di applicare una riduzione del 20% a questi, secondo una dichiarazione interna a cui l’agenzia Reuters ha avuto accesso. “Garantire la salute economica dell’azienda è responsabilità di tutti. Questo inizia con me e con la gestione di Fiat Chrysler”, ha scritto Manley nella dichiarazione, specificando le misure pianificate.

La situazione di Fiat Chrysler non è eccezionale. Anche il Gruppo Volkswagen ha ammesso di bruciare 2 miliardi di euro a settimana in virtù dei costi fissi associati alla società, che al momento mantiene attivo solo il mercato automobilistico cinese. Il colosso tedesco ha sottolineato che era vitale che la crisi del coronavirus si stabilizzasse nei paesi asiatici, perché altrimenti sarebbe stato costretto a sacrificare posti di lavoro per salvare le finanze dell’azienda. In Europa, la chiusura delle fabbriche europee ha lasciato temporaneamente un milione di persone disoccupate. Il paese più colpito è la Germania con 568.000 lavoratori, secondo un rapporto dell’Associazione europea dei costruttori di automobili.

