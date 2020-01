Fiat Chrysler: il concept Airflow Vision sorprenderà il CES con interni futuristici

Fiat Chrysler utilizzerà ampiamente il CES 2020 per sfoggiare molte novità Jeep, tra cui tre modelli ibridi plug-in e un nuovo badge “4xe”, ma c’è di più. Giovedì, la casa automobilistica ha anche detto che mostrerà un nuovo prototipo: il concetto Airflow Vision. Non c’è nessun marchio attaccato allo studio di design e la griglia riporta semplicemente “Airflow” sul davanti. È facile vedere un po’ di influenza della Jeep Grand Cherokee nella parte anteriore, sebbene la parte posteriore sia molto simile all’Aston Martin. FCA ha dichiarato che per questo concept ha utilizzato le “dimensioni e il piano di carico piatto” di un ibrido plug-in Chrysler Pacifica. Forse questo mostra in qualche modo una Jeep futura, ma tutto ciò che FCA ha condiviso è stato il fatto che il suo concept anticipa “il futuro design premium”.

Ma le novità più importanti le troviamo all’interno. Lì, i designer di FCA hanno riversato la loro creatività in un sistema futuristico di user experience (UX). Dovrebbe comunicare come le future tecnologie consentiranno a guidatori e passeggeri di interagire con la tecnologia selvaggia. Davanti al guidatore c’è una semplice schermata che non toglie visibilità. A destra vi è la pila centrale che presenta un grande schermo centrale e una seconda schermata sottostante che si inclina leggermente verso l’alto.

Le schermate multiple possono mostrare una grande varietà di informazioni. E’ inoltre possibile far scorrere lo schermo nella direzione degli altri passeggeri. Gli schermi possono anche essere raggruppati e personalizzati in base alla persona seduta di fronte a loro. A parte il concetto di Airflow e le Jeep elettrificate, FCA darà la possibilità ai visitatori del CES di provare anche un’esperienza di realtà virtuale targata Jeep. Lì, gli utenti potranno dare una prima occhiata a Jeep Wrangler 4xe, il prossimo ibrido plug-in di Wrangler.

