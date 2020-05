Fiat Chrysler: Il nuovo infotainment sarà il migliore della categoria

La Chrysler Pacifica è stata recentemente rivelata al Chicago Auto Show del 2020 sfoggiando per la prima volta un’opzione a trazione integrale. Oltre ad avere AWD, la nuova Pacifica ha l’onore di essere il primo veicolo FCA a ricevere il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 dell’azienda. L’attuale sistema Uconnect 4 è già uno dei nostri preferiti e viene valutato dai consumatori come uno dei più facili da usare, ma questa nuova versione dovrebbe essere ancora migliore. “La tecnologia è diventata sempre più importante e non pensiamo che si fermerà”, ha dichiarato Jin Palmer, Responsabile Infotainment e Feature Planning per Fiat Chrysler.

Fiat Chrysler assicura che il nuovo infotainment Uconnect 5 sarà il migliore della categoria

“Il 51 per cento dei nostri clienti ha affermato che la tecnologia dei loro veicoli ha influenzato le loro decisioni di acquisto. Una percentuale ancora più elevata (64 per cento) ha dichiarato che avere un’esperienza positiva con la tecnologia di bordo li ha spinti a voler tornare allo stesso marchio. E quasi l’80 per cento dei clienti ha affermato che disporre di un sistema di infotainment di facile utilizzo è uno dei fattori più importanti “.

Abbiamo già visto Fiat Chrysler aumentare le dimensioni dello schermo con Ram 1500 e ora con Pacifica. Vince Galante, Chief Designer di User Experience, afferma “in tutti i nostri veicoli, vedrai display più grandi con una risoluzione ancora maggiore, rendendo tutto più facile da leggere”. Uconnect 5 è stato progettato con viste quadrate, verticali e orizzontali, quindi possiamo aspettarci che i futuri schermi dei veicoli FCA presentino una varietà di forme e dimensioni.

Galante ha continuato a spiegare come Uconnect 5 avrà caratteristiche diverse a seconda del veicolo su cui è montato. “Una delle cose divertenti del lavorare per Fiat Chrysler è la capacità di lavorare su una così vasta gamma di prodotti. Un giorno potresti lavorare su una monovolume Pacifica e il giorno successivo lavoriamo su una Ram, Alfa Romeo o Fiat“.

Tutti gli schermi saranno altamente configurabili con widget in stile smartphone, consentendo ai conducenti di impostare più profili per ricordare le loro impostazioni preferite. Alcuni dei widget disponibili includono posizioni di navigazione, impostazioni della temperatura e altre funzioni utilizzate di frequente.

