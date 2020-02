Fiat Chrysler prevede un aumento del 6% nel mercato brasiliano

Fiat Chrysler stima che il nuovo mercato dei veicoli leggeri in Brasile dovrebbe crescere del 6% nel 2020, a 2,8 milioni di unità, ha dichiarato mercoledì 12 il presidente del gruppo per la regione latinoamericana, Antonio Filosa, in conversazione con i giornalisti a San Paolo. D’altro canto, si prevede che il mercato argentino, la principale destinazione di esportazione per le auto brasiliane, scenderà dal 10% al 15%, ha affermato il dirigente.

Nella valutazione di Filosa, le vendite in Brasile cresceranno sia per il singolo consumatore, sia per i clienti aziendali, dalle piccole alle grandi aziende. Secondo il dirigente, il mercato sarà guidato principalmente dal credito, con un aumento delle vendite finanziate sul totale venduto. “La quota delle vendite finanziate ha già superato il 50% e dovrebbe raggiungere il 54%, 55%”, ha affermato.

In Argentina, Filosa ritiene che la crisi economica dovrebbe ancora punire il paese per qualche tempo a venire, con una volatilità dei tassi di cambio “molto forte” e effetti negativi causati dal calo della domanda cinese di materie prime prodotte dagli argentini. “È molto difficile definire un punto di flesso per il mercato argentino. Pensiamo che il secondo semestre potrebbe iniziare a migliorare, ma gennaio non è stato un buon mese “, ha detto.

Il presidente di Fiat Chrysler per l’America Latina ha dichiarato che esiste una “buona possibilità” di sinergia con il gruppo PSA in tutte le regioni in cui i due gruppi sono presenti, tranne Nafta (Nord America). Sempre secondo lui, l’America Latina (che esclude il Messico nella classifica della compagnia) è la seconda regione in cui questo processo dovrebbe avvenire più intensamente, dietro la regione EMEA, che riunisce Europa, Medio Oriente e Africa.

I due gruppi sono in fase di fusione e, secondo Filosa, il processo dovrebbe durare poco più di 12 mesi. “Successivamente, all’inizio del prossimo anno, avremo tutto dettagliato, all’interno delle due società, su come sarà la riorganizzazione”, ha detto. “Fino ad allora, siamo rimasti esattamente come siamo”, ha detto il dirigente, parlando con i giornalisti di San Paolo. In Brasile, Fiat Chrysler ha stabilimenti a Betim, Minas Gerais e Goiana, Pernambuco. Il gruppo produce automobili dei marchi Fiat e Jeep.

