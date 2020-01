Fiat Chrysler pronta ad una nuova alleanza

Foxconn Technology Group, il colosso dell’elettronica taiwanese noto per il suo contratto di produzione di iPhone, sta costituendo una joint venture con Fiat Chrysler Automobiles per costruire veicoli elettrici in Cina. La joint venture è stata divulgata in un deposito regolamentare. Nikkei è stato il primo a segnalare la joint venture. Ciascuna parte deterrà il 50% dell’impresa per sviluppare e produrre veicoli elettrici e impegnarsi in un IOV, ciò che la società madre Foxconn, Hon Hai, definisce il business “Internet dei veicoli”. La partecipazione diretta di Hon Hai nella controllata non supererà il 40%.

Fiat Chrysler e Foxconn dovrebbero costituire una società per le auto elettriche

Inizialmente, l’impresa si concentrerà sulla produzione di veicoli elettrici per la Cina. Ma questi veicoli potrebbero essere esportati in un secondo momento, secondo Foxconn. La formulazione nella documentazione normativa suggerisce che si tratterà di nuovi veicoli progettati e costruiti da zero e non un progetto per elettrificare nessuno dei veicoli nell’attuale portafoglio di Fiat Chrysler. L’iniziativa potrebbe offrire a FCA un percorso migliore per acquisire più affari in Cina, il più grande mercato al mondo di veicoli elettrici.

Foxconn ha già investito in altre iniziative relative a veicoli elettrici, anche se questo sembra essere il primo legame in cui la società svilupperà e costruirà il prodotto. La startup EV di Byton è stata inizialmente fondata come Future Mobility Corporation come joint venture tra Harmony Auto, Tencent e Foxconn. E Foxconn è anche un investitore in XPeng Motors, la startup cinese di veicoli elettrici che ha recentemente raccolto una nuova iniezione di $ 400 milioni di capitale e ha assunto Xiaomi come investitore strategico. Fiat Chrysler invece ha intenzione di costruire il suo primo veicolo completamente elettrico nel 2020. Si tratta della Fiat 500 elettrica che sarà prodotta a Mirafiori.

