Fiat Chrysler: SACE pone condizioni al prestito di 6,3 miliardi

Fiat Chrysler Automobiles dovrà presentare relazioni periodiche sul suo utilizzo di un prestito sostenuto dallo Stato da molti miliardi di euro e potrebbe subire sanzioni se non rispetta gli impegni allegati al pacchetto. Lo ha dichiarato giovedì il ministro dell’economia italiano. Con la domanda ridotta e le fabbriche bloccate dalle restrizioni del coronavirus, FCA ha cercato garanzie statali di emergenza su un prestito di 6,3 miliardi di euro per la sua unità italiana. Il prestito, che sarà finanziato da Intesa Sanpaolo, dovrebbe essere approvato a breve.

Un funzionario governativo con conoscenza della questione ha detto a Reuters giovedì che il Ministero del Tesoro italiano avrebbe autorizzato le garanzie statali a coprire l’80% del prestito “nei prossimi giorni”. La garanzia sarà fornita tramite l’agenzia italiana di credito all’esportazione SACE. Il prestito sarebbe il più grande finanziamento finanziato dal governo europeo per una casa automobilistica dall’inizio della pandemia di coronavirus. FCA ha bruciato $ 5,5 miliardi nel primo trimestre e la società e il gruppo PSA il mese scorso hanno eliminato un piano per distribuire dividendi per 1,1 miliardi di euro nell’ambito dell’accordo di fusione del 2019.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha dichiarato a una commissione parlamentare che l’approvazione dipenderà da una serie di condizioni come il pagamento di fornitori cruciali per gli impianti italiani o il finanziamento di investimenti nazionali, in particolare per i veicoli elettrici. Il Ministro ha affermato che, una volta approvato, il prestito richiederebbe a FCA di riferire regolarmente su come viene utilizzato il denaro, aggiungendo eventuali penali che potrebbero includere anche il rimborso completo del prestito prima della scadenza.

Non è chiaro se l’Italia stabilirà anche le condizioni per il dividendo straordinario previsto da FCA di 5,5 miliardi di euro nell’ambito dell’accordo di fusione con PSA. I politici italiani hanno messo in discussione il dividendo , anche se il pagamento potrebbe non essere incompatibile con gli aiuti di Stato perché non è dovuto fino al 2021 e verrebbe effettuato da Fiat Chrysler Automobiles, la casa madre di FCA Italia con sede nei Paesi Bassi.

