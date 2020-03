Fiat Chrysler: salgono a 3 i dipendenti morti per coronavirus in USA

Due lavoratori nelle fabbriche della Fiat Chrysler Automobiles negli USA che sono risultati positivi al coronavirus sono morti, secondo il sindacato United Auto Workers. Uno dei dipendenti ha lavorato nell’impianto di assemblaggio di veicoli di Fiat Chrysler a Sterling Heights nel Michigan, e l’altro faceva parte del personale di una struttura a Kokomo in Indiana, secondo un portavoce della UAW. Entrambi erano membri del sindacato.

Una portavoce di Fiat Chrysler ha rifiutato di commentare per rispetto della privacy delle persone colpite dalla morte. Il gruppo italo americano è il secondo produttore principale ad avere un dipendente in uno dei suoi stabilimenti di produzione statunitensi che muoiono quando la malattia conosciuta come Covid-19 che ha portato alla chiusura più diffusa delle fabbriche dalla Seconda Guerra Mondiale. La Boeing Co. lunedì ha detto che stava chiudendo il suo hub di produzione nell’area di Seattle per due settimane dopo che un lavoratore è morto per complicazioni del coronavirus.

In totale diventano 3 i dipendenti di FCA morti a causa dell’epidemia di coronavirus dopo che nelle scorse ore era giunta notizia di un altro decesso presso la sede centrale di Fiat Chrysler ad Auburn Hills in Michigan. In propositoRory L. Gamble, presidente del sindacato United Auto Workers ha dichiarato: “Questa è una terribile tragedia per tutta la nostra famiglia UAW. Voglio che sappiate che stiamo lavorando 24 ore su 24 con aziende di ogni settore, funzionari sanitari e agenzie governative di questa nazione per proteggere i nostri membri e le nostre comunità”, ha concluso.

