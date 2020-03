Fiat Chrysler sospende la produzione in un altro paese

Fiat Chrysler Automobiles ha deciso di sospendere la produzione anche in un altro paese. FCA India ha infatti annunciato nelle scorse ore la chiusura dello stabilimento di Ranjangaon a Pune. Lo stabilimento rientra nella joint venture della società con Tata Motors Ltd. Lo stop per il momento durerà fino al 31 marzo. La consorella FCA India Automobiles Pvt Ltd, che comprende l’ufficio aziendale di Mumbai, il centro di ingegneria con sede a Chennai e un ufficio di ingegneria a Pune, ha permesso ai propri dipendenti di lavorare da casa.

“La sospensione temporanea, che sarà in vigore fino al 31 marzo 2020, è in risposta alla crescente prevalenza di casi positivi di Covid-19 nello stato del Maharashtra e in particolare a Pune”, ha dichiarato la società. Secondo il ministero della salute, finora l’India ha riferito di 315 casi di malattia, il Maharashtra rappresenta il massimo a 63 anni. Il Paese ha osservato domenica il coprifuoco di Janata, in seguito all’appello del Primo Ministro Narendra Modi, tra 100 casi segnalati in passato 48 ore.

“Durante il periodo di chiusura, lo stabilimento di Ranjangaon intraprenderà un’intensa attività di pulizia e sanificazione, inclusa la fumigazione totale per garantire un ritorno sicuro per i dipendenti”, ha dichiarato la società, aggiungendo che ha implementato le misure necessarie come garantire un allontanamento sociale minimo e uno screening termico per i dipendenti sicurezza.

Fiat Chrysler ha dichiarato che continuerà ad avere un numero ridotto di dipendenti impegnati nei servizi di emergenza e che non ci sarà alcun ridimensionamento in nessuna unità a seguito della chiusura. “Tutti continueranno a ricevere i loro stipendi durante questo periodo di chiusura”, ha detto la nota. Altre case automobilistiche come Tata Motors Ltd ed Hero MotoCorp Ltd hanno già annunciato la sospensione delle operazioni nei rispettivi stabilimenti di produzione come misura preventiva per contenere la diffusione dell’epidemia.

L’industria automobilistica indiana sta attraversando la peggiore crisi degli ultimi decenni a causa di un rallentamento dell’economia, dell’attenzione del governo sui veicoli elettrici e sull’energia pulita e i problemi nel settore dei prestiti creano incertezze, costringendo gli acquirenti a rinviare le loro decisioni di acquisto.

