Fiat Chrysler: un suo dipendente ha il Coronavirus, ecco cosa sta accadendo

Un dipendente di Fiat Chrysler Automobiles in un impianto di trasmissione in Indiana che risulta positivo per il nuovo coronavirus potrebbe rappresentare in USA il segnale di una imminente potenziale interruzione nel settore automobilistico a causa della pandemia. Sebbene la produzione della Kokomo Transmission Plant “continui come di consueto”, come ha confermato il portavoce Jodi Tinson, secondo gli esperti ci sono grossi rischi che questo caso possa portare nei prossimi giorni allo stop dell’intera industria automobilistica americana.

Primo dipendente di Fiat Chrysler risultato positivo al Coronavirus

Il dipendente di Fiat Chrysler è il primo impiegato di una delle tre case automobilistiche di Detroit a venire contagiato in USA con il COVID-19. Il gruppo italo americano per il momento ha rifiutato di divulgare ulteriori informazioni sul dipendente, che sta ricevendo assistenza medica. “Coerentemente con le linee guida del CDC e con i protocolli dell’azienda, l’azienda ha messo in quarantena domestica i suoi collaboratori più vicini e altri nella struttura con cui potrebbe essere entrato in contatto diretto”, ha dichiarato Fiat Chrysler in una nota. “Inoltre, l’azienda ha pulito e disinfettato a fondo la sua area di lavoro e sta implementando ulteriori misure di sanificazione in tutta la struttura, ripristinando i tempi di pausa per evitare l’affollamento e la distribuzione di spazi sociali”.

Kokomo Transmission impiega oltre 4.000 persone, tra cui circa 400 lavoratori dipendenti. La UAW sta attivamente monitorando e reagendo alle problematiche legate alla diffusione della malattia respiratoria, ha affermato Cindy Estrada, direttore del Dipartimento FCA della UAW. “Stiamo lavorando a stretto contatto con Fiat Chrysler per questa prima scoperta del virus in una delle loro strutture, nonché per le precauzioni e le misure necessarie per proteggere i nostri membri della FCA UAW e tutti coloro che lavorano nelle nostre strutture”, ha dichiarato Estrada in una nota. “Il dipartimento UAA della FCA continuerà a stretto contatto con il gruppo italo americano sulle misure che potrebbero dover essere adottate poiché questa situazione molto grave cambia ogni giorno e ogni ora”.

Ti potrebbe interessare: PSA è pronta a rivedere il suo accordo con Huawei per facilitare la fusione con FCA

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube