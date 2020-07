Fiat Cronos ottiene uno storico risultato

Fiat Chrysler ha annunciato la produzione dell’unità Fiat Cronos numero 100.000, prodotta nel complesso industriale Ferreyra di Córdoba (ARG). La berlina ha una grande quota di integrazione locale, con il 44% dei suoi componenti provenienti da fornitori argentini. La produzione di Fiat Cronos è iniziata ufficialmente a gennaio 2018, ma le prime unità pre-serie sono state consegnate alla fine del 2017. Delle 100.000 auto già costruite, circa il 65% delle unità era destinato all’esportazione, con il Brasile come mercato di destinazione principale.

Per la fabbricazione della berlina in Argentina, FCA ha investito 500 milioni di dollari nella modernizzazione dello stabilimento di Cordoba, compresa l’installazione di oltre cento robot, principalmente per realizzare punti di saldatura che richiedono una perfezione ripetitiva. L’investimento è stato concluso in altre aree e nello sviluppo dei fornitori.

Secondo il produttore, Fiat Cronos è la berlina più venduta sul mercato argentino, con il 26% del suo segmento. In Brasile, Fiat Cronos ha ottenuto fino ad ora discreti risultati. Nonostante il buon comportamento dinamico e la finitura interna di buon livello, il modello in Brasile non ha raggiunto il successo di altri veicoli di Fiat presenti in quel mercato. Nel 2019, il modello si è classificato al nono posto tra le berline compatte più ricercate.

Per tutto il 2020, nonostante le sfide dovute alla pandemia di Covid-19, nello stabilimento di Ferreyra sono state prodotte più di 12.000 unità di Fiat Cronos, con una velocità di 310 unità al giorno. Nel 2019 sono state prodotte 31.903 unità. Nell’anno precedente, nel 2018, sono state prodotte 53.367 auto. Completando il conto, nel dicembre 2017, quando non era ancora stato lanciato, lo stabilimento di Cordova ha prodotto 2.641 Fiat Cronos.

