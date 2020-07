Fiat e Alfa Romeo: perquisiti gli uffici in Italia, Germania e Svizzera

La procura di Francoforte ha dichiarato mercoledì che stava conducendo ricerche nell’ambito di un’indagine internazionale sulle frodi che coinvolgono software sospettato di essere state utilizzate per occulatre le emissioni inquinanti sui motori diesel che equipaggiano veicoli di Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Iveco. Il produttore italo americano Fiat Chrysler (FCA) ha confermato che alcuni dei suoi uffici in Europa erano stati perquisiti nell’ambito di un’indagine dei magistrati tedeschi.

Perquisiti gli uffici di Fiat e Alfa Romeo in Italia, Germania e Svizzera a seguito di un’indagine della procura di Francoforte

“FCA esamina i documenti pertinenti per essere in grado di rispondere correttamente a qualsiasi richiesta”, ha dichiarato il gruppo automobilistico in una nota. Le ricerche, condotte in Germania, Italia e Svizzera, si concentrano sulle persone che lavorano nel gruppo automobilistico internazionale e un produttore internazionale di veicoli commerciali, ha affermato l’accusa in una nota, senza nominare le società interessate.

L’indagine, coordinata dall’unità di cooperazione giudiziaria Eurojust dell’Unione Europea, si concentra su nove persone residenti in Italia e sulle loro attività tra il 2014 e il 2019, ha affermato la procura di Francoforte. I procuratori di Francoforte hanno identificato sospetti dispositivi fraudolenti nei motori diesel Multijet da 1,3 litri e Multijet da 1,6 litri montati su veicoli dei marchi Alfa Romeo, Jeep e Fiat, nonché su Iveco e Fiat.

Questa apparecchiatura consentirebbe di modificare artificialmente i livelli di emissioni inquinanti durante i test di omologazione di laboratorio, per ridurli drasticamente rispetto ai livelli reali misurati durante la guida su strada.

