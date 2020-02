Fiat: nel 2022 due nuovi modelli per la sua gamma

La gamma di Fiat è destinata a crescere nel corso dei prossimi anni. Infatti è stato appena confermato dal capo globale del marchio Olivier Francois che nel 2022 la gamma della principale casa automobilistica italiana si arricchirà di due nuovi modelli di segmento B. Uno di questi due modelli è stato definito dall’importante dirigente del marchio automobilistico di Torino come l’erede della Panda. Si tratterà di una city car di segmento B dal design ricercato e marcato e non di un modello low cost come la Panda attuale.

Nel 2022 dovrebbero venire svelati due nuovi modelli di segmento B di Fiat

Tra l’altro il dirigente ha anche detto che in futuro Panda non si limiterà ad essere come ora un singolo modello ma diventerà una vera e propria famiglia di auto, nello stile attuale di 500. Il secondo modello di segmento B che nel 2022 sarà lanciato da Fiat invece sarà più lungo e orientato alle famiglie. Qualcuno pensa si possa trattare della tanto discussa Fiat 500 Giardiniera.

Questi due modelli dunque riporteranno Fiat nel segmento B del mercato dopo l’addio di Punto nel 2018. Inoltre è stato anche chiarito che nel segmento A la casa italiana rimarrà solo con 500. Inoltre in futuro arriveranno anche vetture di segmento C e D che saranno ispirate alla concept car Centoventi. Insomma tanta carne al fuoco per la casa italiana che con queste novità spera di essere sempre più protagonista del settore in Europa.

