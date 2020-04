Fiat prepara il clamoroso ritorno nel segmento D

E’ dai tempi del SUV Fiat Freemont che la principale casa automobilistica italiana non è presente nel segmento D del mercato. Le cose però cambieranno a partire dai prossimi anni. Infatti durante una recente intervista, il capo globale del marchio automobilistico di Torino, Olivier Francois ha detto senza mezzi termini che nei prossimi anni la gamma di Fiat sarà allargata. Il marchio italiano tornerà dunque anche in un segmento dove non mette piede da parecchi anni.

Dopo molti anni di assenza ufficiale il ritorno di Fiat nel segmento D del mercato con un nuovo SUV

Il riferimento in particolare era per il segmento D del mercato da dove appunto la casa di Torino manca dai tempi di Fiat Freemont. La società del gruppo FCA ci tornerà probabilmente con un nuovo SUV che a quanto pare farà parte della futura famiglia di Panda che come sappiamo in futuro non sarà più un’auto di segmento A ma si trasformerà in una famiglia di veicoli con presenza nei segmenti B, C e D. Questo modello al pari del resto della famiglia sarà ispirato dalla concept car Fiat Centoventi e in quanto tale si caratterizzerà per un’ampia modularità sia per quanto riguarda l’autonomia, i motori e gli optional. Al momento non sappiamo molto altro di questo futuro modello di segmento D ma sicuramente nel corso dei prossimi, anni man mano che ci avvicineremo al suo debutto, scopriremo nuovi dettagli.

