Fiat prevede di lanciare un rivale per la Nissan Qashqai

Fiat è determinata ad espandere significativamente la sua famiglia di SUV. Una gamma che in Europa è composta da un unico modello, la Fiat 500X. Tenendo conto dell’importante ruolo che i SUV svolgono nel mercato europeo, è fondamentale che il costruttore italiano scommetta senza complessi su questo tipo di veicolo per garantire il più possibile la loro crescita e stabilità nei prossimi anni. A breve vedremo una novità molto interessante che, sebbene non saremo in grado di qualificare come SUV puro, sarà un’alternativa molto interessante a modelli come Kia XCeed e Ford Focus Active che stanno producendo risultati così buoni per i loro rispettivi marchi. Stiamo parlando della nuova Fiat Tipo Cross.

In futuro la gamma di Fiat si arricchirà con la presenza di una versione SUV di Tipo

Questa variante che si aggiungerà alla già variegata gamma Tipo, è stata sviluppata sulla base del corpo a cinque porte. Ora, il futuro che ci aspetta va ben oltre una semplice “crossoverizzazione”. Ed è che la Fiat è determinata a trasformare questo modello in un vero SUV compatto quando sarà il momento. Un momento che dovrebbe verificarsi durante l’esecuzione del suo cambio generazionale. È una delle opzioni prese in considerazione, anche se ciò significherebbe perdere la sua auto del segmento C.

Parlando con un media specializzato, Olivier François, capo della Fiat, ha assicurato che il futuro della gamma Tipo sta nel diventare un C-SUV. Insomma la vettura è destinata a diventare una sorta di alternativa alla Nissan Qashqai: “La Fiat produce automobili per famiglie da molti anni. È questo è principalmente il motivo per cui Fiat Tipo funziona bene. È una macchina molto buona, ma non è un SUV. Ora chiaramente la prossima generazione della Tipo deve migrare verso uno spazio più rilevante, che è il segmento dei SUV. Pertanto, probabilmente puoi aspettarti di vedere una linea di prodotti Tipo, con almeno una variante più nello stile della Nissan Qashqai ”.

