Fiat Tipo Cross: ecco le ultime novità sulla versione SUV

Dopo oltre quattro anni di carriera, la Fiat Tipo passerà attraverso il restyling di metà carriera alla fine dell’anno. La gamma includerà una nuova versione denominata Fiat Tipo Cross dall’aspetto di un SUV. Questa sarà la grande novità per la nuova gamma di Tipo. La vettura continuerà ad essere prodotta a Bursa in Turchia insieme alle altre 3 versioni del celebre modello di segmento C.

La nuova Fiat Tipo Cross si mostra nelle prime immagini senza veli

La nuova Fiat Tipo Cross nei giorni scorsi è stata protagonista del gossip sul web a causa di alcune foto spia che hanno mostrato le prime immagini della zona anteriore del modello che dovrebbe venire presentato ufficialmente nel corso della seconda metà del 2020. Da queste immagini è possibile notare il nuovo logo Fiat posizionato sulla griglia della vettura.

Questo logo successivamente troverà spazio in ogni modello della principale casa automobilistica italiana. E’ possibile inoltre notare che rispetto alle versioni normali di Tipo, la nuova Fiat Tipo Cross avrà alcune caratteristiche estetiche che la renderanno più simile ad un crossover come ad esempio parafanghi color argento in tutta la carrozzeria ed in particolare sui passaruota.

Maggiori dettagli sulla nuova Fiat Tipo Cross arriveranno nei prossimi mesi man mano che ci avvicineremo al debutto del modello che sicuramente darà un grosso contributo alle vendite di Fiat nei paesi in cui il modello verrà commercializzato.

Questo in quanto il veicolo andrà a collocarsi in un segmento di mercato tra quelli che vanno per la maggiore in questo momento in Europa. Dunque puntando su un rapporto qualità prezzo estremamente vantaggioso i dirigenti Fiat pensano di poter fare bene con questo modello che al pari della normale Fiat Tipo sarà commercializzato nei principali mercati dell’area EMEA.

