Fiat Tipo: novità importanti per la vettura

Fiat Tipo subirà un restyling di metà carriera nella seconda metà del 2020. La vettura di segmento C dunque si prepara a ricevere novità importanti sia da un punto di vista del design che da quello tecnologico. Il restyling riguarderà tutte e tre le versioni di Tipo: berlina, compatta e station wagon. Si dice che una sorta di anticipazione di come la vettura di Fiat diventerà potremmo averla ad aprile durante il Salone dell’auto di Instanbul. Ricordiamo infatti che la Turchia è il paese in cui il veicolo viene prodotto da Tofas negli stabilimenti di Bursa.

Fiat Tipo subirà un restyling di metà carriera nella seconda metà del 2020

Per quanto riguarda le principali novità relative al restyling di Fiat Tipo, si dice che ci saranno piccole modifiche estetiche al design esterno del veicolo e soprattutto per quanto riguarda i fari. All’interno invece le novità saranno più sostanziose. Tra le tante novità previsto inoltre anche il debutto del nuovo sistema Uconnect 5 abbinato ad un display touch screen. Una novità importante arriva anche per quello che riguarda i motori. Infatti la gamma di Tipo si arricchirà con il debutto dei nuovi motori GSE con sistema mild hybrid a 48 V.

Non trovano per il momento conferma le voci secondo cui con il restyling di Fiat Tipo possa arrivare anche una versione ibrida. Questa ipotesi però non è del tutto da escludere visto che un po’ tutte le auto presenti nella gamma di Fiat riceveranno a breve almeno una versione elettrificata. Dunque si pensa che la stessa sorte possa toccare anche alla Tipo.

Ti potrebbe interessare: FCA presenta Gladiator in Argentina e conferma il nuovo SUV Fiat

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube